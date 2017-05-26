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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
03:02  26 мая 2017 0

Священника из Швеции лишили сана после регистрации на сайте знакомств

Шведский священник искал пару для секса на сайте знакомствФото: Twitter/The Local Sweden

Церковь Швеции лишила лютеранского священника сана после того, как обнаружила его анкету на сайте знакомств, сообщает местное издание Local.

В объявлении мужчина написал, что ищет «хозяйку, друга, секс-партнера, любовницу, супругу, девушку или пару для купания голышом». То, что является священнослужителем, автор объявление не скрывал — он разместил на сайте фотографии и указал соответствующую информацию в анкете, отмечает РИА «Новости».

Однако Церковь Швеции сочла сайт порнографическим, а поведение священника — неподобающим и не соответствующим его духовному званию, в связи с чем он был лишен сана. Представители епархии города Стренгнес заявили, что мужчина не может больше быть священником.

Cам уже бывший служитель церкви объяснил, что после переезда в другой город чувствовал себя одиноко, поэтому и подал объявление на сайт знакомств, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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