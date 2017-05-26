03:02 26 мая 2017 0

Шведский священник искал пару для секса на сайте знакомств Фото: Twitter/The Local Sweden

Церковь Швеции лишила лютеранского священника сана после того, как обнаружила его анкету на сайте знакомств, сообщает местное издание Local.

В объявлении мужчина написал, что ищет «хозяйку, друга, секс-партнера, любовницу, супругу, девушку или пару для купания голышом». То, что является священнослужителем, автор объявление не скрывал — он разместил на сайте фотографии и указал соответствующую информацию в анкете, отмечает РИА «Новости».

Однако Церковь Швеции сочла сайт порнографическим, а поведение священника — неподобающим и не соответствующим его духовному званию, в связи с чем он был лишен сана. Представители епархии города Стренгнес заявили, что мужчина не может больше быть священником.

Cам уже бывший служитель церкви объяснил, что после переезда в другой город чувствовал себя одиноко, поэтому и подал объявление на сайт знакомств, отмечает информагентство Nation News.