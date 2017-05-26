12:09 26 мая 2017 0

Мальчик стал жертвой лайки и бурбуля Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Два года колонии грозит южноуральцу, чьи собаки насмерть загрызли семилетнего мальчика в Катав-Ивановском районе. Обвиняемый полностью признал вину, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

ЧП произошло в ноябре прошлого года. Маленький житель села Тюлюк шел по улице к бабушке, когда на него налетели соседские южноафриканский бурбуль и западно-сибирская лайка. Свидетели происходящего не смогли справиться с животными. Прибежавшая с работы хозяйка псов отбила у собак ребенка, но к этому времени его шея была буквально изорвана клыками. Мальчик истек кровью и умер на руках у родственников.

Как выяснилось, собаки выбрались из вольера соседского дома и через огород попали на улицу. В отношении их 49-летнего хозяина возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Животных, которые сначала убежали, а потом вернулись в свой двор, застрелили из охотничьего ружья.

Схожее ЧП произошло в пригороде Челябинска. С той лишь разницей, что жертвами двух регулярно покидающих свои вольеры ротвейлеров стали взрослые мужчины. Тяжелейшие травмы получили охранник местного предприятия и прохожий, которого он попытался защитить от разъяренных собак.