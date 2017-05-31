01:31 31 мая 2017 0

Мобильный оператор требует оплаты счетов умершего клиента Фото: depositphotos.com © URA.RU

Член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова на своей странице в Facebook рассказала о конфликте ее семьи с компанией МТС. По словам девушки, мобильный оператор наотрез отказывается расторгать договор с ее умершим отцом, подчеркивая, что смерть клиента не является причиной для остановки действия документа.

«Как-то у родителей был подключен домашний интернет от МТС, интернет так себе и поэтому прошлой осенью папа решил перейти на Ростелеком. Приостановил действие договора с МТС до нового 2017 года и физически отрубил его от роутера за ненадобностью, то есть мтсовский интернет больше не использовался с этого самого момента. Но папа до нового года не дожил», — пишет Петрова на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на предоставленные документы о смерти отца, компания по-прежнему требует оплатить счет за интернет, которым семья не пользовалась. «Мама съездила в офис МТСа ещё раз и оставила ещё одну заявку с документами. Ей ответили, что смерть не причина для остановки действия договора. Поэтому платить нужно за него ежемесячно», — возмущается Петрова.

Представители МТС пояснили, что для расторжения договора вдове необходимо вступить в наследство, переоформить договор на себя и оплатить долг будучи наследником. «Так вот они за своих клиентов и договора чешутся, молодцы. Но это ещё не всё. Сегодня мама звонит и плачет — МТС поздравил папу с днём рождения. Ну не мудаки ли?», — подытоживает Петрова.