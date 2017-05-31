{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 62,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
01:31  31 мая 2017 0

«Смерть не причина для остановки договора». Провайдер требует оплаты счетов умершего екатеринбуржца

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кредиты, долги
Мобильный оператор требует оплаты счетов умершего клиентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова на своей странице в Facebook рассказала о конфликте ее семьи с компанией МТС. По словам девушки, мобильный оператор наотрез отказывается расторгать договор с ее умершим отцом, подчеркивая, что смерть клиента не является причиной для остановки действия документа.

«Как-то у родителей был подключен домашний интернет от МТС, интернет так себе и поэтому прошлой осенью папа решил перейти на Ростелеком. Приостановил действие договора с МТС до нового 2017 года и физически отрубил его от роутера за ненадобностью, то есть мтсовский интернет больше не использовался с этого самого момента. Но папа до нового года не дожил», — пишет Петрова на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на предоставленные документы о смерти отца, компания по-прежнему требует оплатить счет за интернет, которым семья не пользовалась. «Мама съездила в офис МТСа ещё раз и оставила ещё одну заявку с документами. Ей ответили, что смерть не причина для остановки действия договора. Поэтому платить нужно за него ежемесячно», — возмущается Петрова.

Представители МТС пояснили, что для расторжения договора вдове необходимо вступить в наследство, переоформить договор на себя и оплатить долг будучи наследником. «Так вот они за своих клиентов и договора чешутся, молодцы. Но это ещё не всё. Сегодня мама звонит и плачет — МТС поздравил папу с днём рождения. Ну не мудаки ли?», — подытоживает Петрова.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров