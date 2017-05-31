21:00 31 мая 2017 0

Оппозиционер Алексей Навальный (в центре) не собирается исполнять решение суда Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

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А вот и главное за день:

Суд обязал Алексея Навального удалить фильм «Он вам не Димон», удовлетворив иск Алишера Усманова. Оппозиционер уже заявил, что исполнять решение суда не будет, а народные умельцы залили расследование про премьер-министра Медведева на порносайт.

Теперь серьезно: что означает решение суда для Дмитрия Медведева, Алексея Навального и митингов 12 июня. Есть ли смысл в удалении фильма, который посмотрело уже более 10 миллионов человек, и другие актуальные вопросы (и ответы) — в нашем материале.

Бессменный сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб уйдет в отставку после выборов свердловского губернатора. Новое место ему пока не нашли.

Новая политическая реальность: челябинского депутата Госдумы (который обвинял «URA.RU» в создании ОПГ) обвинили в популизме и затроллили в соцсетях. Раньше ни один народный избранник не обратил бы на такое внимание, но сейчас интернет воспринимается серьезно, поэтому депутат смутился, сдал свои позиции, фактически признав поражение.

Минэкономразвития пообещало, что пенсии не будут расти еще 20 лет, и россияне могут отмстить за это. Гнев обрушится на ближайшие президентские выборы.

В Ханты-Мансийске сын бывшего вице-губернатора выпал из окна 7 этажа. Это уже далеко не первое происшествие, в котором участвует юноша.

Космическое комбо:

1) ученые признались, что Землю не защитить от астероидов

2) 1 июня рядом с Землей пролетит гигантский астероид

Но мы ожидаем не его, а наступления настоящего теплого лета. С окончанием весны вас!