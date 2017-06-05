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11:04  05 июня 2017 0

В Перми во время велогонки погиб известный спортсмен

Причиной трагедии на велогонках в Перми мог стать дождьФото: соцсети

Главный тренер сборной Пермского края по велогонкам Константин Колпаков погиб на соревнованиях по маунтинбайку. Он упал во время спуска с горы.

Трагедия произошла в воскресенье, 4 мая, на соревнованиях в Верхней Курье. «Во время спуска с горы упал и был смертельно травмирован Колпаков Константин Валерьевич. Это был несчастный случай, была оказана необходимая помощь, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — сообщают в соцсетях.

Очевидцы трагедии отмечают, что причиной гибели спортсмена могла стать дождливая погода. «Там много крутых горок и очень сыро было и сколько, сам несколько раз чуть не упал», — пишет один из участников соревнований.

Константину Колпакову было 53 года. Он был мастером спорта, неоднократным участником всесоюзных и всероссийских соревнований. В последнее время был главным тренером сборной Пермского края по велоспорту.

Анна Белкина
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