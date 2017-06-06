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06 июня 2017
05 июня 2017
21:56  06 июня 2017 0

На родине челябинского губернатора построят суперпарк

Клипарт. Магнитогорск. Челябинск., памятник, мемориал, тыл фронту
Новый парк Магнитогорска будет построен у мемориала «Тыл – фронту"Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый парк Магнитогорска будет построен у мемориала «Тыл — фронту» на берегу реки Урал. Эти планы мэр города Сергей Бердников озвучил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому во время визита главы региона в город металлургов. Проект парка уже прошел госэкспертизу.

К обустройству парка планируется приступить в текущем году. Средства выделены в рамках партпроекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального и областного бюджетов. В финансировании будет участвовать Магнитогорский металлургический комбинат и другие частные инвесторы. Также запланирован частичный ремонт мемориала.

«Этот парк должен стать точкой притяжения для жителей Магнитогорска, ключевым местом отдыха горожан, — заявил Дубровский. — Поэтому он должен соответствовать всем современным требованиям, а экономическая модель сформирована таким образом, чтобы парк не лег непосильным бременем на городской бюджет, а зарабатывал за все индустрии развлечений и отдыха».

Альбина Золотухина
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