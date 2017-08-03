Разбивший машину курганец предпочел тюрьму разбирательствам с женой

В Притобольном районе в суд направлено дело 42-летнего курганца, обвиняемого в ложном сообщении об угоне автомобиля.
В результате проверки выяснилось, что 17 июня в районе села Менщиково Кетовского района мужчина на своем автомобиле DAEWOO MATIZ не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет, получив повреждения. Желая избежать ссоры с супругой, горе-водитель заявил в полицию, что машину угнали.
Теперь обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.