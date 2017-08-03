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Главные новости Курганской области
14:22  03 августа 2017 1

Разбивший машину курганец предпочел тюрьму разбирательствам с женой

За ложный донос курганцу грозит реальный срокФото: depositphotos.com © URA.RU

В Притобольном районе в суд направлено дело 42-летнего курганца, обвиняемого в ложном сообщении об угоне автомобиля.

В результате проверки выяснилось, что 17 июня в районе села Менщиково Кетовского района мужчина на своем автомобиле DAEWOO MATIZ не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет, получив повреждения. Желая избежать ссоры с супругой, горе-водитель заявил в полицию, что машину угнали.

Теперь обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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