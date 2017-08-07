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Главные новости Пермского края
07:50  07 августа 2017 2

«Надоело это безобразие!». Житель Прикамья самостоятельно отремонтировал дорогу. ФОТО

Жителю Пермского края надоело бездействие властей.ФОТО: группа "Вконтакте" "Подслушано Нытва"

Житель города Нытва Андрей Харламов, устав ждать помощи от местных властей, самостоятельно отремонтировал разбитую дорогу. Теперь пользователи соцсетей предлагают мужчине баллотироваться в депутаты.

В общей сложности Харламов отремонтировал 600 метров дорожного полотна. Сначала он засыпал ямы и выбоины гравийной смесью, а затем утрамбовал все трактором. «Никакой дорогой машины у меня нет, просто надоело смотреть на это безобразие!», — цитирует инициативного гражданина «КП-Пермь».

Несмотря на восторженные отзывы горожан, за свой благородный поступок Харламов может быть привлечен к административной ответственности. Известны прецеденты, когда несанкционированный ремонт квалифицировался в качестве «повреждение дороги».

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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