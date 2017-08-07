Житель города Нытва Андрей Харламов, устав ждать помощи от местных властей, самостоятельно отремонтировал разбитую дорогу. Теперь пользователи соцсетей предлагают мужчине баллотироваться в депутаты.
В общей сложности Харламов отремонтировал 600 метров дорожного полотна. Сначала он засыпал ямы и выбоины гравийной смесью, а затем утрамбовал все трактором. «Никакой дорогой машины у меня нет, просто надоело смотреть на это безобразие!», — цитирует инициативного гражданина «КП-Пермь».
Несмотря на восторженные отзывы горожан, за свой благородный поступок Харламов может быть привлечен к административной ответственности. Известны прецеденты, когда несанкционированный ремонт квалифицировался в качестве «повреждение дороги».