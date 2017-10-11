СМИ узнали вероятную причину крушения СУ-24 в Сирии

Российский бомбардировщик Су-24, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим в Сирии, находился в «невзлетном положении». Об этом свидетельствуют данные предварительных отчетов комиссии.
Причиной гибели двух пилотов, по данным источников «Коммерсанта», могли стать либо ошибка экипажа, либо технические неполадки. Пилоты, по предварительным данным, до последнего пытались поднять в воздух машину вне взлетного режима. По одной из версий, командир экипажа не перевёл системы самолета в необходимое для отрыва от полосы состояние. Также не исключается еще одна версия: индикаторы в кабине показали, что бомбардировщик готов к взлету, на деле же стабилизатор и закрылки не перешли в нужный режим.
Достигнув на взлетной полосе необходимой скорости, опытные летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов не смогли ни остановить бомбардировщик, ни катапультироваться. У военного самолета обломилось шасси, после чего он выкатился за пределы полосы. Воздушное судно ударилось о землю, загорелось и взорвалось.
Точную причину ЧП, как сообщил собеседник газеты, поможет установить параметрический самописец, его уже обнаружили на месте крушения. Источники издания отмечают, что перед вылетом самолет был полностью проверен и нареканий к его состоянию не было.
В Минобороны РФ предположили, что причиной крушения бомбардировщика Су-24 могла стать техническая неисправность, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее в Центре военного прогнозирования посчитали, что причиной крушения российского Су-24 в Сирии могла стать «обычная русская безалаберность».