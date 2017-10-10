В Центре военного прогнозирования назвали свою версию катастрофы Су-24

13:33 10 октября 2017 4

В Сирии потерпел крушение российский бомбардировщик Су-24 Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Причиной крушения российского Су-24 в Сирии могла стать «обычная русская безалаберность». Такое мнение «URA.RU» высказал руководитель Центра военного прогнозирования, профессор Академии военных наук Анатолий Цыганок.

Во вторник, 10 октября, российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома в Сирии. По заявлению Минобороны, оба летчика не успели катапультироваться и погибли. По имеющимся данным, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В военном ведомстве уточнили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

«Очень похоже, что речь идет о недостаточном техническом обслуживании или полном его отсутствии. Как правило, катастрофы при взлете происходят именно из-за нарушения проведения регламентных работ. Не исключаю, что бомбардировщик уже давно нуждался в таковых, однако на это просто-напросто могли закрыть глаза»,

— пояснил Цыганок.

По его словам, речь идет об «обычной нашей безалаберности»: «К сожалению, привыкли надеяться на авось, но это далеко не всегда срабатывает».

Эксперт также указал на то, что в последние годы у российской армии появилось много новой техники. «Однако крайне остро встала и другая проблема — кадровая. У нас практически нет людей, которые в состоянии квалифицированно эту технику обслуживать», — заключил Цыганок.