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Главные новости Тюменской области
08:29  17 октября 2017 0

Губернатор Владимир Якушев в Москве расскажет про деньги. И ответит на три злободневных вопроса

Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, якушев владимир
Владимир Якушев даст пресс-конференцию на площадке крупнейшего российского информагентстваФото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник, 17 октября, даст пресс-конференцию в Москве. Об этом со ссылкой на МИА «Россия сегодня» сообщила на своей странице в «Твиттере» пресс-служба главы региона.

На встрече с журналистами федеральных СМИ Владимир Якушев расскажет о привлечении инвестиций в регионы, налаживании эффективного сбыта произведенной продукции и переориентации территорий на развитие реального сектора экономики. Среди тем, о которых будет говорить тюменский губернатор — «перезапуск» профессионального и высшего образования в области, открытие в регионе сразу трех музеев в 2017—2018 годах и подготовка к проведению этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.

Ранее президент Владимир Путин поручил Владимиру Якушеву возглавить рабочую группу Госсовета. Она должна изучить актуальные вопросы развития промышленно политики регионов, предложения рабочей группы станут основой решения Госсовета.

Пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени в бизнес-зале МИА «Россия сегодня». Напомним, что глава Тюменской области давал пресс-конференцию в Москве в центральном офисе «Интерфакса» 18 сентября, в преддверии восьмого Тюменского нефтегазового форума. Тогда Якушев рассказал о планируемых к подписанию соглашениях для привлечения инвестиций в экономику региона.

Валерий Дорофеев
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