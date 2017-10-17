Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник, 17 октября, даст пресс-конференцию в Москве. Об этом со ссылкой на МИА «Россия сегодня» сообщила на своей странице в «Твиттере» пресс-служба главы региона.
На встрече с журналистами федеральных СМИ Владимир Якушев расскажет о привлечении инвестиций в регионы, налаживании эффективного сбыта произведенной продукции и переориентации территорий на развитие реального сектора экономики. Среди тем, о которых будет говорить тюменский губернатор — «перезапуск» профессионального и высшего образования в области, открытие в регионе сразу трех музеев в 2017—2018 годах и подготовка к проведению этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам.
Ранее президент Владимир Путин поручил Владимиру Якушеву возглавить рабочую группу Госсовета. Она должна изучить актуальные вопросы развития промышленно политики регионов, предложения рабочей группы станут основой решения Госсовета.
Пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени в бизнес-зале МИА «Россия сегодня». Напомним, что глава Тюменской области давал пресс-конференцию в Москве в центральном офисе «Интерфакса» 18 сентября, в преддверии восьмого Тюменского нефтегазового форума. Тогда Якушев рассказал о планируемых к подписанию соглашениях для привлечения инвестиций в экономику региона.