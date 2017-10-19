На экс-владельца «Уралкалия» завели дело в Монако

17:25 19 октября 2017 0

Бизнесмена обвинили во вмешательстве в личную жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура княжества Монако предъявила пермскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинения. На россиянина завели дело по статье «вмешательство в личную жизнь».

Ранее французские СМИ узнали, что иск к Рыболовлеву предъявила некая Таня Раппо. Причиной судебных претензий к бывшему владельцу «Уралкалия» стала запись, на которой фигурировало признание о завышении стоимости картин. При помощи этой записи адвокаты Рыболовлева пытались доказать вину швейцарского торговца предметами искусства Ива Бувье.

Как отмечает RT, именно Раппо свела россиянина с Бувье. По словам женщины, аудиозапись происходила без её согласия, что следует расценивать как вмешательство в личную жизнь.

Напомним, что после продажи «Уралкалия» Рыболовлев купил футбольный клуб «Монако».