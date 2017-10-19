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19 октября 2017
17:25  19 октября 2017 0

На экс-владельца «Уралкалия» завели дело в Монако

Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, пмэф-2016, уралхим, уралкалий
Бизнесмена обвинили во вмешательстве в личную жизньФото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура княжества Монако предъявила пермскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинения. На россиянина завели дело по статье «вмешательство в личную жизнь».

Ранее французские СМИ узнали, что иск к Рыболовлеву предъявила некая Таня Раппо. Причиной судебных претензий к бывшему владельцу «Уралкалия» стала запись, на которой фигурировало признание о завышении стоимости картин. При помощи этой записи адвокаты Рыболовлева пытались доказать вину швейцарского торговца предметами искусства Ива Бувье.

Как отмечает RT, именно Раппо свела россиянина с Бувье. По словам женщины, аудиозапись происходила без её согласия, что следует расценивать как вмешательство в личную жизнь.

Напомним, что после продажи «Уралкалия» Рыболовлев купил футбольный клуб «Монако».

Олег Теплоухов
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