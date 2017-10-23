Украинец с боем прорвался через границу в Россию

17:06 23 октября 2017 0

Нарушитель был вооружен пистолетами и гранатами Фото: ЦОС ФСБ

Вооруженный 31-летний гражданин Украины нелегально проник на территорию России и открыл огонь по российским пограничникам, когда они попытались его задержать. Ответным огнем нарушитель был ранен, сообщает RT.

При обыске у нарушителя нашли два пистолета, 50 патронов, пять ручных гранат и 26 ампул с жидким веществом серого цвета. Что это за вещество, предстоит установить экспертизе, но, предположительно, в ампулах находится ртуть, сообщает информагентство Nation News.