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26 октября 2017
Главные новости Москвы
15:02  26 октября 2017 0

Подросток открыл стрельбу по прохожим и снял это на видео

Видеозапись со стрельбой попала в СетьФото: скан с видео

В центре Харькова молодой человек открыл стрельбу из окна квартиры на улице Пушкинской, а позже опубликовал запись на своей страничке в соцсети Instagram. Кадры сняты из квартры, где молодой стрелок находится вместе с друзьями.

«За друзей не жалко стрел», — подписал запись ее автор под ником tvorok.druzhbi.

Пользователи сразу же начали активно комментировать запись. «Тебе есть чем гордиться!.. Молодец», — писали в Сети. Однако спустя несколько часов запись была удалена.

В то же время большинство пользователей осудили молодого человека, обратив внимание на преступный характер инцидента. Один из увидевших запись заявил, что передал видео в пресс-службу городской полиции.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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