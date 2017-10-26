Подросток открыл стрельбу по прохожим и снял это на видео

Видеозапись со стрельбой попала в Сеть
В центре Харькова молодой человек открыл стрельбу из окна квартиры на улице Пушкинской, а позже опубликовал запись на своей страничке в соцсети Instagram. Кадры сняты из квартры, где молодой стрелок находится вместе с друзьями.
«За друзей не жалко стрел», — подписал запись ее автор под ником tvorok.druzhbi.
Пользователи сразу же начали активно комментировать запись. «Тебе есть чем гордиться!.. Молодец», — писали в Сети. Однако спустя несколько часов запись была удалена.
В то же время большинство пользователей осудили молодого человека, обратив внимание на преступный характер инцидента. Один из увидевших запись заявил, что передал видео в пресс-службу городской полиции.