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Главные новости Свердловской области
13:48  07 ноября 2017 0

Губернатор Куйвашев все неделю проведет в окружении «федералов». А впереди — Париж!

Митинг на Площади Труда по случаю Дня народного единства. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений, татищев и де геннин
Куйвашев отправится в Париж после высоких встреч в Москве и регионеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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График губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в эту короткую неделю перенасыщен встречами с федеральными чиновниками. Во вторник, 7 ноября, глава региона провел заседание правительства, сразу после чего вручил ключи дольщикам ЖК «Астория».

Среду, 8 ноября, Евгений Куйвашев проведет в Москве. Здесь он вместе с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем и Светланой Сагайдак примет участие в пресс-конференции заявочного комитета Экспо-2025. В Екатеринбурге, в медиацентре УрФУ (проспект Ленина, 51, зал 248), будет организован телемост для общения со всеми желающими.

Четверг губернатор Свердловской области проведет за пределами региона, но на Урале. Его ждут на форуме Россия— Казахстан, который проходит в эти дни в Челябинске и предполагает участие президента РФ Владимира Путина.

В пятницу губернатор уже в Свердловской области примет министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Предполагается, что чиновники не только проведут ряд официальных кабинетных совещаний, но и встретятся с сельхозпроизводителями, для чего выедут в поля.

Неделю глава региона завершит встречей с участниками соревнований рабочих профессий WorldSkills. Следующую неделю Евгений Куйвашев начнет в Париже, где состоится заседание генассамблеи Международного бюро выставок и очередной этап презентации заявок от стран-участниц.

Антон Ольшанников
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