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10 ноября 2017
09 ноября 2017
01:13  10 ноября 2017 0

Русская медная компания увеличит инвестиции в Казахстан

Михеевский ГОК Челябинск, РМК
Компания присутствует в Казахстане с момента основанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Русская медная компания и акимат Актюбинской области Казахстана стали партнерами. Меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества был подписан в четверг, 9 ноября на площадке XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в присутствии глав обеих стран: Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Стороны договорились о сотрудничестве в области геологоразведки и промышленного освоения месторождений медно-цинковых руд в Актюбинской области Республики Казахстан, а также о развитии производственных мощностей предприятий РМК, находящихся в регионе. При этом Русская медная компания за 13 лет присутствия в Казахстане уже инвестировала в экономику республики 868 миллионов долларов, из которых в бюджет Актюбинской области ежегодно отправляется более 1 миллиона.

«С момента основания Русской медной компании мы рассматриваем Актюбинскую область как один из наших приоритетных регионов, — заявил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин. — Богатые природные ресурсы, поддержка со стороны руководства области и географическая близость к территориям, где сосредоточены наши основные российские активы, делают для нас это сотрудничество привлекательным и перспективным».

Также Алтушкин отметил, что компания готова увеличить объем инвестиций в регион, чтобы поддержать новые проекты и поспособствовать развитию социальной сферы области.

Аким Актюбинской области Казахстана Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, насколько важно для региона наладить сотрудничество с российскими инвесторами. По его словам, активная работа над привлечением иностранных компаний в Казахстан положительно отразится на качестве жизни населения.

«РМК зарекомендовала себя как ответственный инвестор, который придерживается самых высоких экологических стандартов и вносит значимый вклад в социальное развитие области. Продолжение инвестиционного сотрудничества с РМК означает рост налоговых отчислений, новые высококвалифицированные рабочие места и повышение качества жизни населения», — заявил Сапарбаев.

Как ранее сообщало «URA.RU», в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, стартовавшего в Челябинске 8 ноября, прошли переговоры глав государств Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, а также встречи федеральных министров и губернаторов. Основной акцент при обсуждении планов на взаимодействие ставился на улучшение качества жизни и образования в обеих странах. После окончания форума президент РФ Владимир Путин покинул Челябинск не сразу, а задержался на несколько часов, после чего вылетел во Вьетнам на саммит АТЭС.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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