08:14 23 ноября 2017 0

По словам матери, мужчина в душе пытался облегчить боль сына от болезни Фото: Pixabay.com

В США судят мать четырех детей, фотографа Хизер Уиттен, за снимок ее сына, сидящего на коленях отца в душевой кабинке. В департаменте защиты детей женщину обвинили в пренебрежении материнскими обязанностями.

Жительница Аризоны опубликовала снимок на странице в Facebook, и пост собрал около девяти миллионов просмотров, а также 140 тысяч лайков, пишет Life.ru. По словам матери, мальчик страдал сальмонеллезом, а мужчина пытался облегчить боль сына. Но администрация соцсети по каким-то причинам сочла кадр неуместным и удалила сообщение. Уиттен восстановила публикацию, после этого к ней пришли с проверкой представители органов опеки.

Когда инспекторы были дома у фотографа, женщина решила покормить грудью своих близнецов. Это почему-то оскорбило инспекторов, и департамент подал в суд на американку. В органах опеки считают, что Уиттер подвергла жизнь своего ребенка опасности, опубликовав снимок. Если суд окажется на стороне органов опеки, женщина на 25 лет потеряет право на усыновление и работу в детских учреждениях.