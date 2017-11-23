{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
08:14  23 ноября 2017 0

Мать четырех детей пойдет под суд из-за снимка сына и мужа в душе. В соцсетях фото посмотрели девять миллионов раз

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, вода, душ
По словам матери, мужчина в душе пытался облегчить боль сына от болезниФото: Pixabay.com

В США судят мать четырех детей, фотографа Хизер Уиттен, за снимок ее сына, сидящего на коленях отца в душевой кабинке. В департаменте защиты детей женщину обвинили в пренебрежении материнскими обязанностями.

Жительница Аризоны опубликовала снимок на странице в Facebook, и пост собрал около девяти миллионов просмотров, а также 140 тысяч лайков, пишет Life.ru. По словам матери, мальчик страдал сальмонеллезом, а мужчина пытался облегчить боль сына. Но администрация соцсети по каким-то причинам сочла кадр неуместным и удалила сообщение. Уиттен восстановила публикацию, после этого к ней пришли с проверкой представители органов опеки.

Когда инспекторы были дома у фотографа, женщина решила покормить грудью своих близнецов. Это почему-то оскорбило инспекторов, и департамент подал в суд на американку. В органах опеки считают, что Уиттер подвергла жизнь своего ребенка опасности, опубликовав снимок. Если суд окажется на стороне органов опеки, женщина на 25 лет потеряет право на усыновление и работу в детских учреждениях.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров