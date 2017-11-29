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29 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:55  29 ноября 2017 0

«Не стыдно врать своим людям?» Разведенная Бузова проговорилась в Instagram о подарке для мужа. ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Поклонники узнали о тайном муже Бузовой в «Инстаграм»Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телезвезда Ольга Бузова каждый день радует поклонников новостями о своей жизни. На этот раз звезда обмолвилась о новом муже, чем озадачила подписчиков своего Instagram.

Звезда участвует в большом количестве мероприятий, и обо всем сообщает в своем микроблоге. Ольга снимается в двух передачах, играет в театре и поет на частных концертах. В таком плотном графике девушке сложно уделять время личной жизни. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым теледива долго приходила в себя. Однако недавно на своей странице в «Инстаграм» девушка вскользь упомянула, что у нее есть муж.

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Скрин http://www.allwomens.ru/

Слова о супруге Ольги подписчики увидели в одном из своих рекламных постов Бузовой, где Ольга перечисляла, какие подарки купила своим близким. «Я уже обновила обувь с помощью скидок, купила пару сумочек себе и маме (да, Новый год же скоро, самое время подумать о подарках), мужу — новый смартфон», — подписала фото Бузова.

Спустя какое-то время девушка заменила «мужа» на сестру. Это доказывают комментарии «ОРУУ изменила чтоли, Ты ж мужу купила смартфон)))», «Смартфон сестре, а 2 дня назад было мужу. Не стыдно врать своим людям?», «Оля как всегда палит!».

Сама телеведущая делает вид, что ничего не меняла и никак не комментирует свою личную жизнь.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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