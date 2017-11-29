Телезвезда Ольга Бузова каждый день радует поклонников новостями о своей жизни. На этот раз звезда обмолвилась о новом муже, чем озадачила подписчиков своего Instagram.
Звезда участвует в большом количестве мероприятий, и обо всем сообщает в своем микроблоге. Ольга снимается в двух передачах, играет в театре и поет на частных концертах. В таком плотном графике девушке сложно уделять время личной жизни. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым теледива долго приходила в себя. Однако недавно на своей странице в «Инстаграм» девушка вскользь упомянула, что у нее есть муж.
Слова о супруге Ольги подписчики увидели в одном из своих рекламных постов Бузовой, где Ольга перечисляла, какие подарки купила своим близким. «Я уже обновила обувь с помощью скидок, купила пару сумочек себе и маме (да, Новый год же скоро, самое время подумать о подарках), мужу — новый смартфон», — подписала фото Бузова.
Спустя какое-то время девушка заменила «мужа» на сестру. Это доказывают комментарии «ОРУУ изменила чтоли, Ты ж мужу купила смартфон)))», «Смартфон сестре, а 2 дня назад было мужу. Не стыдно врать своим людям?», «Оля как всегда палит!».
Сама телеведущая делает вид, что ничего не меняла и никак не комментирует свою личную жизнь.