Эстония будет продавать брошенные у границы РФ машины

Все вырученные средства будут перечислены в государственный бюджет Эстонии
С октября в Эстонии стартует процедура эвакуации и последующей продажи автомобилей, оставленных на стоянке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии.

«Если владелец транспортного средства не заберет автомобиль в течение 30 дней, мы получим уведомление от контрагента, и направим владельцу транспортного средства предупреждение о том, что начнем продавать арестованное транспортное средство», — передает ERR. Для организации эвакуации департамент транспорта заключил договор с предприятием Svenai. Компания занимается вывозом брошенных автомобилей на платную парковку, расположенную в 44 километрах от границы.

Если после повторного уведомления владелец не забирает свой автомобиль, транспортное средство выставляется на аукцион. Все вырученные средства после покрытия затрат будут перечислены в государственный бюджет Эстонии. В 2023 году все страны Евросоюза, имеющие общую границу с Россией, ввели запрет на въезд автомобилей с российскими регистрационными знаками.

