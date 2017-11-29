20:14 29 ноября 2017 0

В соцсетях уже иронизируют над тем, чем рэпер похож на Галамартовну Фото: соцсети

Маркетологам «Галамарта» удалось завоевать внимание рэпера Оксимирона и его фанатов неожиданным предложением «интегрироваться» в его концерт в Екатеринбурге благодаря удачному ходу. Добиться такого успеха пока не удавалось ни одной из компаний.

Артисту, напомним, предложили, чтобы перед его выступлением на улице поставили ростовых кукол рыжих котов, которые раздавали бы маски и другие подарки. «Я явно не выспался», — написал рэпер в Twitter, приложив скриншот переписки, который мгновенно разошелся по социальным сетям.

Директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев пояснил «URA.RU», почему у «Галамарта» получилось привлечь рэпера к своей акции. «Удачный заход. Обращение к звезде с запросом на участие ее перформансе с максимально неформатной для нее интеграцией. У звезды от неформата возникает разрыв шаблона. Звезда искренне делится этим у себя в блоге. Все! Инфоповод национального масштаба готов. Профит всем. Бесплатно. Все искусство в том, с чем же обратиться к звезде, чтобы вызвать столь искреннюю реакцию? Коллеги по цеху в этот раз нашли подход к персоне», — подчеркнул он.

1/3 У Оксимирона произошел разрыв шаблона, считает эксперт Фото: скриншот Twitter @norimyxxxo

Эксперт также оценил работу маркетологов «Бургер Кинга», вспомнив, как они сделали неоднозначное предложение олимпийской чемпионке из Екатеринбурга Юлии Липницкой, и раскритиковал их провокационные слоганы. «Что касается лексики ниже пояса и хамства, то как и в жизни есть единичные случаи, когда это может быть уместно, но системное ее использование в своей политике коммуникаций допустимо лишь когда ты хочешь собрать вокруг себя маргиналов. Так, например, попытку предложить юной спортсменке, лечившейся от анорексии, позицию директора по продукту „Чикен филе“, можно расценивать как крайне неудачный подход „познакомиться“. На такое даже реагировать не стоит, чтобы дальше „не испачкаться“», — высказал свое мнение Балакирев. Впрочем, другие маркетологи могут считать иначе. Так, оценивая для портала маркетологов Sostav.ru другую провокационную акцию «Бургер Кинга», управляющий партнер и генеральный директор компании JAMI Лев Пак ставил «Like» компании за смелость и нестандартное решение.