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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
19:03  05 декабря 2017 0

ФСБ опубликовала ролик с задержанием директора челябинского ФГУП. Деньги он брал «морковками». ВИДЕО

Задержание начальника уголовного розыска Саткинского РОВД Виталия Зарипова, фсб, арест, задержание, Виталий Зарипов
Видео с задержания челябинского чиновника обнародовало УФСБФото: Альбина Золотухина © URA.RU, видео: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Пресс-служба областного управления ФСБ обнародовала видео с задержания директора челябинского филиала ФГУП «Экран» Эдуарда Степанова по обвинению в получении взятки от руководителя предприятия в Златоусте. На ролике чиновнику снимают наручники, после чего он достает из кармана пачку пятитысячных купюр, вероятно, полученных от местного бизнесмена, передает корреспондент «URA.RU».

Следователь ФСБ разложил на столе купюры, которые в Челябинске теперь называют «морковками» — после озвучки прослушки телефонных переговоров экс-министра здравоохранения Виталия Тесленко с другими фигурантами его дела о взятке, когда они подразумевали под «морковками» пятитысячные купюры.

Оказалось, что в кармане Эдуарда Степанова лежало 200 тысяч рублей наличными. Как он объяснил такую сумму, неизвестно, поскольку на видео отсутствует звук.

Эдуард Степанов задержан по обвинению в получении взятки от директора одного из предприятий Златоуста, который арендовал помещения у ФГУП «Экран». Всего чиновник якобы требовал 400 тысяч рублей. По версии следствия, за такую награду частное предприятие получит возмещение затрат на капремонт арендованных помещений.

СКР предъявил Степанову обвинение по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Директор челябинского филиала госпредприятия Эдуард Степанов недавно был удостоен звания «Специалист года 2016». ФГУП «Экран» является подразделением Росимущества и занимается модернизацией, ремонтом и эксплуатацией федерального имущества.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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