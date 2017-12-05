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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
21:40  05 декабря 2017 0

«ВИЗ-Сталь» повышает надежность производства водорода

Новые устройства позволят оборудованию работать автономно в случае нештатных ситуацийФОТО: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) установила на своих производствах современные системы бесперебойного питания высокой мощности. Использование высокотехнологичных устройств обеспечит надежную защиту оборудования для выпуска водорода от возможных сбоев в электроснабжении.

Для эффективной эксплуатации новых источников бесперебойного питания оборудованы специальные помещения с системами климат-контроля, вентиляции, пожарной безопасности, мониторинга и контроля состояния программно-аппаратного комплекса. В случае нештатного отключения электроэнергии новые устройства позволят оборудованию работать автономно.

«Дооснащение в следующем году защитными энергосистемами третьей резервной линии риформинга позволит свести к нулю риски возможной нестабильной подачи электроэнергии внешними электросетями», — сообщает пресс-служба ВИЗ-Стали.

Отмечается, что общая стоимость проекта составила шесть миллионов рублей.

Сергей Макеев
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