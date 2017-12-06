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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:52  06 декабря 2017 0

Друг бывшей жены Джигарханяна рассказал о новом романе пианистки

Любовника у нее нет, уверяет знакомый Цымбалюк-РомановскойФото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской

Знакомый Цымбалюк-Романовской прокомментировал детали ее личной жизни. Еще до официального развода с артистом Арменом Джигарханяном ее подозревали в связях с грузином, от которого она якобы забеременела, когда была на отдыхе в Грузии. Однако ее друг опроверг эти слухи.

«Все это полный бред. Любовника у нее нет. Вы не понимаете, что такое быть нянькой Джигарханяна?! Она подчинила свою жизнь его бытовым требованиям. Если бы она спешила стать богатой вдовой, то не возилась бы с ним», — приводит слова мужчины «Экспресс-газета».

Напомним, ранее пианистка опубликовала в Instagram фото, где она сидит на большой кровати, закутавшись в одеяло. Пользователи расценили снимок как намек, что место в ее постели теперь свободно. Отметим, пианистка стала завидной невестой, получив от Джигарханяна несколько квартир в Москве, автомобиль и капитал в банке.

Дарья Рукачёва
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