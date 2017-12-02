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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:36  02 декабря 2017 0

Бывшая жена Джигарханяна показала постельный снимок. ФОТО

Цымбалюк-Романовская опубликовала неоднозначную фотографию после разводаФото: Facebook Виталины Цымбалюк-Романовской

Экс-супруга Армена Джигарханяна удивила подписчиков провокационной фотографией. Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала снимок, на котором она сидит на большой кровати, закутавшись в одеяло.

«Спокойной ночи и добрых снов», — подписала она публикацию, а позже удалила ее.

Ранее бывшая супруга артиста рассказала, что впервые увидела Джигарханяна, когда Театр имени Маяковского приехал в Киев, напоминает Nation news. Тогда ей было 16 лет. Они снова встретились через пять лет, и тогда она поняла, что это любовь. По словам женщины, Армен Джигарханян хотел детей.

На данный момент публикации уже нет
Фото: сайт kp.ru

Как писало «URA.RU», Цымбалюк-Романовская после развода объявила о беременности. Она отказалась прийти на допрос, передав следователю слова доктора о том, что ей нужен покой. В Москве бывшая жена Джигарханяна боялась лечиться из-за того, что о ее положении все узнают.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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