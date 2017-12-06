20:03 06 декабря 2017 0

Зрители после инцидента пытались сдать билеты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ведущему «Ночи пожирателей рекламы» в Санкт-Петербурге Даниилу Костину пришлось вызвать охрану, чтобы выпроводить из зала занявшуюся сексом пару. Инцидент произошел во время предпоказа роликов шоу.

Ролики демонстрировались в «Люмьер-холле». Когда в зале выключили свет, одна из пар решила заняться сексом, сообщает Life.ru. Начавшую раздеваться пару пытался утихомирить ведущий. «Так, что у нас там происходит? А тут есть какая-то охрана? Я понимаю, что у нас, конечно, обстановка интимная, но не до такой степени», — обратился он к зрителям. В итоге пришла охрана и вывела нарушителей на улицу.

Ряд очевидцев заявили, что инцидент испортил им настроение от шоу. Они даже пытались вернуть билеты в кассу, но в администрации им заявили, что не могут нести ответственность за действия зрителей.