04:41 10 декабря 2017 0

Американский лидер каждый день смотрит телевизор от 4 до 8 часов Фото: wikimedia.org/James Mattis

Президент США Дональд Трамп ежедневно смотрит телевизор от 4 до 8 часов, а также слишком много времени проводит в социальной сети Twitter.

Как сообщает издание The New York Times, американский лидер просыпается в 5:30 утра. Его день начинается с просмотра телеканала CNN, затем он сравнивает подачу этих материалов с Fox News, а иногда и с MSNBC. Потом своими впечатлениями от просмотра телевизора Трамп делиться в Twitter.

Главу аппарата Белого дома Джона Келли и ближайшее окружение главы государства тревожит подобный распорядок дня. Прежде всего, им бы хотелось, чтобы американский лидер уделял больше внимания своим непосредственным обязанностям.

Дональд Трамп является активным пользователем Twitter. Он даже отказался от официальной страницы президента США, потому что у него есть собственный микроблог. В своих публикациях он регулярно подвергает критике американские СМИ, которые, по его мнению, публикуют «фейковые новости». В частности, глава государства выделяет телеканал CNN. К примеру, недавно он обвинил канал в создании необъективной картины о происходящем в стране у зарубежного зрителя. К слову, как сообщало Nation News, об этом он также написал в своем Twitter, отдав предпочтение Fox News.