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15 декабря 2017
14 декабря 2017
01:58  15 декабря 2017 0

Бледанс призналась в «съеме» мужчин ради ужинов в ресторанах. ФОТО

Телеведущая пользовалась вниманием мужчинФото: страница Эвелины Бледанс в Instagram

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась со своими поклонниками воспоминаниями из бурной молодости. По ее словам, она вместе с подругами «снимала» мужчин, чтобы за их счет сходить в ресторан.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию, сделанную в родной для нее Ялте в 1989 году. В подписи к снимку она заявила, что вела в то время весьма разгульный образ жизни и нередко раскручивала незнакомых мужчин:

«Не знаю зачем, но сегодня хочу признаться — мы „снимали“ парней. Да! Да! Мы красиво гуляли по набережной, они к нам „клеились“, вели в ресторан, мы там ели, пили, плясали, а потом крутили „динамо“! А ну-ка признавайтесь в своих грешках в этом направлении!», — написала Бледанс.

Эвелина Бледанс известна российскому зрителю своими ролями в фильмах «Гитлер капут!», «Платон», «Любовь в большом городе 2», «Смешанные чувства», а также во многих других. Также ведет программу «Человек-невидимка» на канале ТВ-3.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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