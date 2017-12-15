Задолженность бытовых потребителей электроэнергии в Челябинской области в декабре достигло рекордных отметок. В рамках выставки «Энергетика. Энергоэффективность — 2017» и IV Уральского межрегионального энергетического форума ПАО «Челябэнергосбыт» — специальный партнер выставки-форума — провел конференцию «Розничный рынок электроэнергии», одной из тем которой стали долги потребителей.
Дебиторская задолженность бытовых потребителей электроэнергии Челябинской области на начало декабря превысила 1,5 миллиарда рублей. 433 тысячи домохозяйств Челябинска имеют долги за электроэнергию на общую сумму 721 миллион рублей — в среднем чуть более полутора тысяч рублей на каждый лицевой счет. Лидируют в антирейтинге жители Аргаяшского, Кизильского, Красноармейского и Сосновского районов. Долг на каждого неплательщика составляет около 3 тысяч рублей, а в Аргаяшском районе превышает 4 тысячи, сообщает пресс-служба ПАО «Челябэнергосбыт».
«Укрепление платежной дисциплины — одна из наших задач. И если в целом бытовые потребители оплачивают ресурсы исправно, то встречаются случаи настоящего потребительского экстремизма — есть населенные пункты, в которых уровень расчетов едва дотягивает до 50%, — отметил перед открытием выставки заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. — У нас выстроена одна из лучших в мире систем социальной поддержки. Бюджетом ежегодно предусматриваются почти два миллиарда рублей на предоставление субсидий на оплату ресурсов и коммунальных услуг, можно обратиться в органы соцзащиты и решить этот вопрос. Поэтому если человек говорит, что не платит, потому что нет денег, — это точно отговорка».
Всего в рамках прошедших мероприятий более 150 представителей муниципалитетов и предприятий области обсудили с руководителями профильных подразделений компании вопросы, актуальные и для бытовых потребителей электроэнергии, и для юридических лиц. В ПАО «Челябэнергосбыт» в рамках своей конференции предложило потребителям задать волнующие их вопросы для обсуждения на форуме.
На мероприятии были даны разъяснения о финансовых гарантиях в расчетах на розничном рынке электроэнергии. Кроме того, в конце сентября вступили в силу новые правила ограничения режима потребления электроэнергии. Специалисты ПАО «Челябэнергосбыт» рассказали участникам конференции об особенностях применения нового регламента. Также энергетики на форуме представили результаты внедрения автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии у бытовых потребителей. Материалы конференции доступны для скачивания на сайте ПАО «Челябэнергосбыт».