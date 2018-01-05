11:21 05 января 2018 15

Анастасия Волочкова открыла для себя новое развлечение Фото: скрин видео Анастасия Волочкова, Instagram

Танцовщица Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала фирменный шпагат, скатившись по мраморной лестнице в своем доме. Покатушки на матраце она устроила вместе со своей дочерью и подругой, а видео выложила в аккаунте Instagram.

Волочкова отметила, что ее поклонников просто «будоражат» новые фотгографии и видео, а потому решила предоставить новую порцию того, как «нужно жить и радоваться этой жизни!». На видео экс-балерина несколько раз скатилась по лестнице, демонстрируя свою растяжку. «Теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моем доме», — кокетливо заметила Волочкова.

«Красота Величия — в малом. А эта малость — Любовь! И СВОБОДА! Которая тоже не всем доступна. А ещё. Смелость в ПОСТУПКАХ, В ДОБРОТЕ И В ЧЕСТНОСТИ. БЕРЕГИТЕ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО! А я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, и потому, что я сама умею радоваться, как ребенок» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.), — учит балерина мудрости своих поклонников.

«Ну все! …задача выполнена…600 комментов… Волочкова Щаслива… Умеет человек все. И работать и зарабатывать и радоваться жизни на всю катушку. А злюки сидят и пишут свои жалкие коменты… Веселая, позитивная мама… Здорово, покатушки, молодец Настя, радуйся жизни», — пишут комментаторы на странице экс-балерины.

Ранее Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат в бане, прикрыв интимные места лишь пихтовым веником. Она отметила, что не изменяет традициям.