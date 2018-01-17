Вылет пассажирского самолета из Москвы задержали на час из-за опоздания губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отправка Як-40 «Вологодского авиапредприятия» из аэропорта Внуково была назначена 16 января на 19:00. Около часа 30 пассажиров провели в зале ожидания. Кувшинников появился в аэропорту в 19:37, задержавшись на Гайдаровском форуме. Из-за него самолет в итоге вылетел в Вологду только в 20:10.
Как пишет Mash, «версия губернаторского корпуса конечно же иная. Олегу так не терпелось вновь оказаться в родной Вологде, что он приехал едва ли не первым. Оставшийся час он просидел в ожидании других пассажиров, нетерпеливо притоптывая ногой».
Согласно данным онлайн-табло Внуково, самолет приземлился в Вологде в 21:05. Хотя длительность перелета из Москвы до Вологды составляет один час.
Напомним, что 5 января в аэропортах Москвы из-за сильного снегопада были задержаны более 20 рейсов. По данным сервиса «Яндекс-расписание», в столичных аэропортах были задержаны 25 рейсов, еще девять отменены.