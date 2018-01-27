Арья Старк из «Игры Престолов» назвала сроки выхода последнего сезона

Мэйси Уильямс назвала дату окончания съемок и премьеры первой серии
Сыгравшая роль Арьи Старк в сериале «Игра Престолов» актриса Мэйси Уильямс рассказала журналистам, когда состоится премьера последнего сезона.
«Очень много всего вошло в финальную версию. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне», — заявила Уильямс в интервью изданию Metro, добавив, что съемки восьмого сезона завершатся в декабре 2018 года, а первая серия выйдет в апреле 2019-го.
Ранее стало известно, что последний сезон «Игра престолов» будет состоять из шести эпизодов. Режиссерами, как напоминает «Газета.ру», стали Дэвид Бениофф, Дэн Вайс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.