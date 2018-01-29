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29 января 2018
13:06  29 января 2018 3

Пресс-секретарь челябинского губернатора награжден за ответ Гнойному

Пресс-конференция Бориса Дубровского. Челябинск, федечкин дмитрий
Дмитрий Федечкин вступил в баттл с рэпером ГнойнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин получил награду «за искрометный ответ в стиле рэп товарищу Гнойному». Это произошло на церемонии вручения премии «Итоги года Урала и Сибири — 2017», которая состоялась в минувшие выходные.

Дмитрий Федечкин был отмечен как политик, «который продемонстрировал дар убеждения и в совершенстве постиг искусство публичной дискуссии». Поводом стал стих в стиле рэп, который пресс-секретарь придумал в качестве ответа рэперу Гнойному, который во время выступления в столице Южного Урала заявил, что «почетное» звание столицы СПИДа переходит от Екатеринбурга к Челябинску. Сам Дмитрий Федечкин был очень рад стать обладателем премии. «Спасибо, коллеги, за признание моих очень скромных профессиональных заслуг в очень неожиданной номинации!» — написал он на своей странице в Facebook.

Премия «Итоги года Урала и Сибири — 2017» вручалась в 11-й раз. По этому случаю элита Уральского федерального округа собралась в Тюмени, всего были названы победители в 20 номинациях.

Дарья Корчак
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