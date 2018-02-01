14:01 01 февраля 2018 1

На начало года в Челябинской области проблемными считаются 34 дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дольщики «Яркой жизни» в Челябинске 1 февраля провели пикет у министерства строительства региона. Несостоявшиеся новоселы считают, что власти не предпринимают усилий для решения их проблем. В этот же день одиночные пикеты прошли у губернаторской резиденции, передает корреспондент «URA.RU».

К дольщикам вышли представители минстроя и пригласили их в здание. Пикетчикам сообщили, что одним из вариантов достройки микрорайона может стать банкротство застройщика, после чего дольщики взяли время на раздумья до понедельника, 5 февраля. «Есть конфликт между учредителями, Григорием Чурбаковым и Антоном Дудиным. Один из них уже продолжительное время находится в США и на контакт с нами не выходит, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе минстроя. — Назрела необходимость введения процедуры банкротства».

Уголовное дело по факту хищения средств дольщиков собственниками компании «Майлстоун Девелопмент» возбудили в ноябре 2017 года. Силовики задержали директора и соучредителя этой фирмы Григория Чурбакова, но потом отпустили под подписку о не выезде. На этом настаивали сами дольщики, считая, что на свободе он быстрее достроит дома. Основной владелец компании, Антон Дудин, скрылся в США. Дольщики 22 декабря провели пикет у здания генконсульства США в Екатеринбурге и требовали не давать вид на жительство в Штатах обманувшему их строителю. Споры между собственникам не дают властям возможности ввести нового застройщика, поэтому они настаивают на банкротстве.

1/4 Одиночные пикеты прошли у резиденции губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По четырем домам ЖК «Яркая жизнь» заключен 281 договор долевого участия. По данным министерства, два дома — №7 и №8 — находятся в наивысшей степени готовности. В них построены коробки зданий, произведено остекление, смонтированы системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, произведена черновая отделка. В доме №6 возведена коробка и частично выполнено остекление. В доме №3 готов только цокольный этаж. Инженерные коммуникации к домам пока не подведены.

По информации прокуратуры Челябинской области, всего в регионе возбуждено 13 уголовных дел против строителей, которые вывели деньги в сторонние фирмы и не исполняют обязательства перед дольщиками, вложившими в свои будущие квартиры 26 млрд рублей. На начало года проблемными считаются 34 дома.

Самое громкое уголовное дело касается вывода из челябинской компании «Гринфлайт» 6,5 млрд рублей, предназначавшихся для возведения микрорайона Академ Риверсайд. Обвиняемым проходит экс-гендиректор фирмы и бывший чиновник мэрии Сергей Мануйлов. Микрорайон достраивает новый гендиректор Олег Лакницкий: к концу года всем покупателям обещают ключи от квартир. В суд направлено уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Аркона», похитившего средства 126 дольщиков Миассе. Собственник фирмы скрылся в Израиле.

В декабре 2017 года возбуждено в отношении собственника компании «Речелстрой», депутата гордумы Андрея Пязока, который не выполнил обязательства по возведению микрорайона Чурилово Lake City. По мнению части дольщиков, компания «Западный луч», взявшаяся за достройку микрорайона, не слишком активна. В строительной компании заявляют, что «Речелстрой» надо банкротить, эта процедура даст доступ к активам компании и ускорит процесс. Но именно в грядущем банкротстве некоторые видят угрозу, и несколько человек готовы начать голодовку протеста у стен губернаторской резиденции. Хотя большинство дольщиков не хотят столь радикальных мер.

Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после того, как на это обратил внимание президент РФ Владимир Путин. «В региональном правительстве нет человека более заинтересованного в том, чтобы решить проблемы дольщиков как можно быстрее, чем губернатор, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин. — У него очень жесткие требования к инфраструктурному блоку правительства, который занят решением этих вопросов. При этом губернатор всегда подчеркивает, что стороны (дольщики и застройщики) должны находиться в постоянном диалоге и им надо научиться слышать друг друга», — подчеркнул Федечкин.