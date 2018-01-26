Дольщики, которым звонил Путин, объявляют голодовку в центре Челябинска

13:30 26 января 2018 2

Люди уверены, что их обманывают Фото инициативной группы «Чурилово Лейк Сити» во «ВКонтакте»

Пострадавшие дольщики компании «Речелстрой» готовятся к голодовке. Они намерены провести ее в центре Челябинска, установив шатер с отоплением. Несмотря на обещание президента России помочь, люди боятся, что все-таки останутся без квартир.

Призывы к голодовке распространяются в группе дольщиков во «ВКонтакте». «Обещали: предоставить план по 2 и 3 очередям до конца года! ИМЕЕМ: пустоту — никто не понимает, за счет чего будут достраивать 2 и 3 очереди», — заявляют инициаторы. Они также обеспокоены затянувшимся банкротством «Речелстроя», что тормозит решение их проблем, и тем, что правительство регулярно возит журналистов на единственный построенный по проекту дом, чтобы отчитаться об успешных переговорах.

Проблемы дольщиков «Речелстроя» вышли на федеральный уровень 9 ноября, когда одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин. По согласованию с областными властями достраивать начатый микрорайон будет строительная компания «Западный луч». При этом владелец «Речелстроя» Андрей Пязок был помещен в СИЗО в рамках расследования уголовного дела по хищению средств дольщиков.

Получить комментарий руководства «Западного луча» не удалось. Но на рабочем совещании у губернатора Бориса Дубровского вице-губернатор Сергей Шаль доложил главе региона, что «Западный луч» уже сдал в эксплуатацию один из проблемных домов. С 16 января стали вручать ключи от квартир. Это подтверждают и дольщики в своих аккаунтах. Но тех, чьи дома еще не начали достраивать, волнует, что они останутся без жилья. «Западный луч» обещает сдать все проблемные дома.