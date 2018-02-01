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01 февраля 2018
16:15  01 февраля 2018 1

Брат экс-сенатора от ЯНАО не собирается уезжать из России

Отделение
Алексей Ананьев заявил, что все время находится на родинеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший совладелец «Промсвязьбанка» Алексей Ананьев не собирается покидать Россию. Хотя ранее появилась информация о его отъезде за границу.

Брат экс-сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева Алексей заявил RNS: «Я все время в России». Он рассказал об этом на Инфофоруме-2018 в Москве. В конце декабря 2017 года Алексей Ананьев уехал за границу вслед за братом. Экс-сенатор Ямала покинул Россию после проблем в своем банке. При этом он подчеркнул, что не сбежал, а поехал лечиться и надолго оставаться за границей не планирует. Позже он вернулся в Москву, чтобы заняться продажей активов.

В середине декабря Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке». Тем временем его состоятельные клиенты готовятся к судебным разбирательствам из-за неудачных инвестиций в структуры братьев Ананьевых. В конце января у «Промсвязьбанка» появился новый акционер на Кипре. После краха этого банка ЦБ решил создать единую базу кредитных досье юридических лиц.

Ольга Дудорова
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