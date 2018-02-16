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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:15  16 февраля 2018 0

Мошенники украли у полицейских 7 млн рублей на строительных работах

Хватков Андрей. Центральный райсуд. Челябинск., уголовный кодекс
По версии следствия, руководители предприятий подделали документы о якобы выполненных работахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело по факту хищения 7 млн рублей при проведении ремонтных и строительных работ на одном из объектов МВД РФ в Москве. Как следует из официального заявления ведомства, руководители сразу нескольких коммерческих предприятий подделали необходимые документы и получили деньги за якобы выполненные работы.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для финансирования строительных и ремонтных работ на одном из объектов МВД России, — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Установлено, что руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты денежные средства в сумме более 7 миллионов рублей».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество», передает RT. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всего круга причастных к совершению преступления.

Напомним, в конце прошлой неделе в Пензе был задержан, а после помещен под домашний арест замначальника областного управления МВД полковник Нариман Алтынбаев. Как писало «URA.RU», офицеру, ранее занимавшему должности замначальника ГУ МВД по ХМАО и ГСУ МВД по ХМАО вменяют в вину злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. По версии следствия, преступление связано с исполнением контрактов по строительству административного здания областного полицейского главка. По странному стечению обстоятельств, непосредственный начальник Алтынбаева, генерал Юрий Рузляев, был уволен за день до проведения оперативниками ФСБ и собственной безопасности МВД задержания его заместителя.

Виктор Жуков
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