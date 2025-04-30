Ведущий «Первого канала» поделился, как его сослуживец перешел на сторону ВСУ

Кузичев поделился тем, что его сослуживец перешел на сторону ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ведущий «Первого канала» рассказал о болезненном звонке от бывшего сослуживца, который пошел в ВСУ
Ведущий «Первого канала» рассказал о болезненном звонке от бывшего сослуживца, который пошел в ВСУ Фото:

Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев рассказал о неприятном разговоре с бывшим сослуживцем с Украины, который после начала специальной военной операции (СВО) перешел на сторону ВСУ. Воспоминаниями мужчина поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарову.

По словам Кузичева, он поддерживал отношения со своими сослуживцами после службы во флоте. В первый день СВО у него состоялся сложный телефонный разговор с одним из бывших коллег, в ходе которого украинский сослуживец говорил о надежде на совместную борьбу с «бандеровской сволочью». Однако спустя два года его позиция кардинально изменилась: «Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что „резать русню“ теперь и его цель, задача и идеал», — поделился подробностями ведущий.

Кузичев признался, что эти слова его по-настоящему задели: «Это меня резануло. Не по слуху, а по сердцу». Интервью с журналистом опубликовано на платформе Rutube.

Во время беседы Кузичев также назвал россиян, которые уехали заграницу после начала СВО и помогали ВСУ, предателями. И заявил, что их надо судить.

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Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев рассказал о неприятном разговоре с бывшим сослуживцем с Украины, который после начала специальной военной операции (СВО) перешел на сторону ВСУ. Воспоминаниями мужчина поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарову. По словам Кузичева, он поддерживал отношения со своими сослуживцами после службы во флоте. В первый день СВО у него состоялся сложный телефонный разговор с одним из бывших коллег, в ходе которого украинский сослуживец говорил о надежде на совместную борьбу с «бандеровской сволочью». Однако спустя два года его позиция кардинально изменилась: «Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что „резать русню“ теперь и его цель, задача и идеал», — поделился подробностями ведущий. Кузичев признался, что эти слова его по-настоящему задели: «Это меня резануло. Не по слуху, а по сердцу». Интервью с журналистом опубликовано на платформе Rutube. Во время беседы Кузичев также назвал россиян, которые уехали заграницу после начала СВО и помогали ВСУ, предателями. И заявил, что их надо судить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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