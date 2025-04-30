Ведущий «Первого канала» поделился, как его сослуживец перешел на сторону ВСУ

Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Анатолий Кузичев рассказал о неприятном разговоре с бывшим сослуживцем с Украины, который после начала специальной военной операции (СВО) перешел на сторону ВСУ. Воспоминаниями мужчина поделился в интервью актеру Вячеславу Манучарову.
По словам Кузичева, он поддерживал отношения со своими сослуживцами после службы во флоте. В первый день СВО у него состоялся сложный телефонный разговор с одним из бывших коллег, в ходе которого украинский сослуживец говорил о надежде на совместную борьбу с «бандеровской сволочью». Однако спустя два года его позиция кардинально изменилась: «Он мне звонит и довольно надменным тоном [говорит], что „резать русню“ теперь и его цель, задача и идеал», — поделился подробностями ведущий.
Кузичев признался, что эти слова его по-настоящему задели: «Это меня резануло. Не по слуху, а по сердцу». Интервью с журналистом опубликовано на платформе Rutube.
Во время беседы Кузичев также назвал россиян, которые уехали заграницу после начала СВО и помогали ВСУ, предателями. И заявил, что их надо судить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.