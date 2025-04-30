Западные компании стали заваливать юрфирмы вопросами о возвращении в Россию

Западные компании начали активнее обращаться в юридические фирмы с вопросами о возможности возобновления работы с Россией. Об этом пишет газета Financial Times.
«Западные компании в последнее время все чаще обращаются в юридические фирмы с вопросами о возобновлении работы с Россией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что среди заинтересованных — трейдеры, страховщики и судоходные группы, которые готовятся к возможной отмене американских санкций против России.
Юридические консультанты отмечают, что компании ищут пути для восстановления торговли с российскими партнерами, если США ослабят свои ограничения, в то время как санкции со стороны ЕС и Великобритании могут остаться. Эксперты указывают на сложность выбора в условиях различий в подходах к санкциям, а также на возможные риски и издержки, связанные с восстановлением торговых отношений. Ослаблением санкций могут в большей степени воспользоваться компании из Азии и Ближнего Востока, уже работающие в России, заключили в материале.
Некоторые западные компании, которые планировали уйти с российского рынка, отложили свои решения. Они хотят дождаться развития ситуации. В Москве наблюдается активность международных трейдеров, проводящих переговоры с ключевыми игроками. Кроме того, в столицу прибыли делегаты зарубежных инвестиционных банков, но значительного притока западных инвестиций в ближайшее время ожидать не следует.
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