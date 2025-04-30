«Возомнила себя суперхпопулярной»: продюсер объяснил провал концертов Брежневой

Провальные продажи билетов на концерты певицы Веры Брежневой объясняются просто: экс-солистка группы «ВИА Гра» потеряла свою аудиторию. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Павел Рудченко. Он также подчеркнул, что причиной этого стала выраженная артисткой политическая позиция.
«Вера стала звездой благодаря русскоязычному контенту. Разумеется, эмиграция русская ее приняла именно по этой причине. Когда же все увидели ее истинное лицо, от нее отвернулись. Следовательно, сейчас она уже неинтересна стала и русскоговорящим людям, которые находятся за пределами России. Она стала неинтересна как артист, как человек с определенной позицией», — пояснил собеседник агентства.
Вера Брежнева сегодня, 30 апреля выступает в Алматы, 1 мая — в Ташкенте. Но на эти выступления не продано и половины зала — что для артиста является критическим показателем. Бывшая жена композитора Константина Меладзе, вероятно, утомила публику. После безуспешных попыток Веры петь на мове, она вернулась к русскому языку, но публика не забыла и не простила артистку.
«Она испытывала свою аудиторию на прочность и пыталась манипулировать, уверяя себя, что ее продолжат принимать такой, какая она есть. Но нет. Таким шагом Брежнева отвернула от себя людей, тех, кто монетизировал ее творчество, „кормил“ и давал возможность благополучно работать и жить. Брежнева возомнила себя сверхпопулярной звездой и нужной всем. Она пыталась и вашим, и нашим быть угодной. Но это ей не удалось. Итог мы видим», — резюмировал Рудченко.
По мнению продюсера, уже в ближайшем времени Брежневу ждет забвение, как и ее коллег — Светлану Лободу, которая именовала себя певицей номер один в России, Макса Барских и других. Все перечисленные после 2022 года ушли с российского рынка и пытаются зарабатывать концертами в Европе и странах СНГ.
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