ФАС возбудила дело против Т-Банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела в отношении Т-Банка. Основанием для проверки стали признаки нарушения закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В телерекламе Т-Банка служба усматривает нарушения», — передает пресс-служба ФАС. В частности, речь идет о видеоролике, где сообщалось о бесплатном снятии наличных с карты. По мнению ФАС, рекламный ролик содержал привлекательную для потребителей информацию, однако важные дополнительные условия были изложены в сноске мелким шрифтом и демонстрировались на экране слишком короткое время.
ФАС отмечает, что подобная практика может вводить потребителей в заблуждение и противоречит Федеральному закону «О рекламе». Закон требует, чтобы все существенные условия были доведены до сведения потребителя ясно и недвусмысленно, особенно если речь идет о финансовых услугах. Если в ходе разбирательства будет установлена вина организации, к Т-Банку могут быть применены меры административного воздействия.
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