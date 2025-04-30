ФАС возбудила дело против Т-Банка

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ФАС отмечает, что подобная практика может вводить потребителей в заблуждение
ФАС отмечает, что подобная практика может вводить потребителей в заблуждение Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела в отношении Т-Банка. Основанием для проверки стали признаки нарушения закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В телерекламе Т-Банка служба усматривает нарушения», — передает пресс-служба ФАС. В частности, речь идет о видеоролике, где сообщалось о бесплатном снятии наличных с карты. По мнению ФАС, рекламный ролик содержал привлекательную для потребителей информацию, однако важные дополнительные условия были изложены в сноске мелким шрифтом и демонстрировались на экране слишком короткое время.

ФАС отмечает, что подобная практика может вводить потребителей в заблуждение и противоречит Федеральному закону «О рекламе». Закон требует, чтобы все существенные условия были доведены до сведения потребителя ясно и недвусмысленно, особенно если речь идет о финансовых услугах. Если в ходе разбирательства будет установлена вина организации, к Т-Банку могут быть применены меры административного воздействия.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела в отношении Т-Банка. Основанием для проверки стали признаки нарушения закона «О рекламе». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В телерекламе Т-Банка служба усматривает нарушения», — передает пресс-служба ФАС. В частности, речь идет о видеоролике, где сообщалось о бесплатном снятии наличных с карты. По мнению ФАС, рекламный ролик содержал привлекательную для потребителей информацию, однако важные дополнительные условия были изложены в сноске мелким шрифтом и демонстрировались на экране слишком короткое время. ФАС отмечает, что подобная практика может вводить потребителей в заблуждение и противоречит Федеральному закону «О рекламе». Закон требует, чтобы все существенные условия были доведены до сведения потребителя ясно и недвусмысленно, особенно если речь идет о финансовых услугах. Если в ходе разбирательства будет установлена вина организации, к Т-Банку могут быть применены меры административного воздействия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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