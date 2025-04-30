VIBER получил крупный штраф

Московский мировой суд оштрафовал мессенджер Viber на 800 тысяч рублей за нарушение российского законодательства о защите информации. Компания Viber Media S.ar.l была признана виновной по статье 13.39 КоАП РФ, сообщает решение суда.
«Мировой судья судебного участка N? 422 Таганского района Москвы признал Вайбер Медиа С.ар.л (Viber Media S.?r.l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ», — передает слова судьи РИА Новости. Они добавили о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.
Суд установил, что компания не выполнила обязанности организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями. Статья 13.39 КоАП РФ предусматривает штрафы до миллиона рублей за подобные нарушения.
Депутат Госдумы Антон Немкин сообщал, что сервис за два года накопил штрафов на 1,8 млн рублей. Ни один из этих штрафов мессенджер так и не оплатил.
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