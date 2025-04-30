Жителей Подмосковья предупредили о заморозках на майских праздниках

Заморозки ожидаются в Московской области 1-3 мая. Температура будет колебаться в пределах -6...-1 градусов, сообщает Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В период с 1 по 3 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки -6...-1 градусов», — передает МЧС Московской области в teleam-канале. МЧС также предупреждает население о необходимости соблюдать осторожность в период похолодания.
Ранее МЧС по Московской области сообщали об ухудшении погоды в регионе. 1 мая ожидается сильный дождь с грозой в отельных районах.
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