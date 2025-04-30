Жителей Подмосковья предупредили о заморозках на майских праздниках

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В Московской области ожидаются заморозки
В Московской области ожидаются заморозки Фото:

Заморозки ожидаются в Московской области 1-3 мая. Температура будет колебаться в пределах -6...-1 градусов, сообщает Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 1 по 3 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки -6...-1 градусов», — передает МЧС Московской области в teleam-канале. МЧС также предупреждает население о необходимости соблюдать осторожность в период похолодания.

Ранее МЧС по Московской области сообщали об ухудшении погоды в регионе. 1 мая ожидается сильный дождь с грозой в отельных районах.

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Заморозки ожидаются в Московской области 1-3 мая. Температура будет колебаться в пределах -6...-1 градусов, сообщает Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В период с 1 по 3 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки -6...-1 градусов», — передает МЧС Московской области в teleam-канале. МЧС также предупреждает население о необходимости соблюдать осторожность в период похолодания. Ранее МЧС по Московской области сообщали об ухудшении погоды в регионе. 1 мая ожидается сильный дождь с грозой в отельных районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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