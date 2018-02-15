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15 февраля 2018
14 февраля 2018
03:01  15 февраля 2018 0

Двое бывших югорских полицейских «отличились» в Пензе. Один отправлен в отставку, другой — арестован

Здание областного управления возводилось более 20 лет и было одним из самых известных в регионе долгостроевФото: сайт УМВД по Пензенской области

Начальник УМВД по Пензенской области генерал-майор Юрий Рузляев, ранее занимавший пост начальника полиции Нижневартовска, был отправлен в отставку указом президента РФ. Увольнение начальника главка произошло накануне задержания его зама, также ранее работавшего в Югре, полковника Наримана Алтынбаева.

Как сообщает ТАСС, на днях Нариману Алтынбаеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. По версии следствия, преступление связан с исполнением контрактов по строительству административного здания областного полицейского главка. Уголовное дело было возбуждено при взаимодействии прокуратуры и регионального УФСБ. Вели разработку также «федералы» — оперативники главного управления собственной безопасности МВД РФ.

Отметим, здание пензенского УМВД, о котором идет речь, было заложено еще в 1992 году, однако строительство затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно переносились. Здание областного главка стало одним из самых известных в регионе долгостроев. По данным «Коммерсанта», в 2013 году конкурс на выполнение работ по завершению строительства выиграло ООО «Модуль», однако из 165 млн рублей компания освоила всего 2,6 млн, после чего контракт был расторгнут. Из федерального бюджета в 2014 году на строительство было выделено 189,5 млн рублей. В новой девятиэтажке сейчас размещены дежурная часть, следственное управление главка, информационный центр, а также подразделения по работе с личным составом и по охране общественного порядка.

Как ранее писало «URA.RU», Юрий Рузляев возглавлял пензенский главк с августа 2013 года, вернувшись на родину после работы в ОМВД по Нижневартовску. И он, и полковник Алтынбаев, руководивший сначала ОМВД по Пыть-Яху, а затем — ГСУ ГУ МВД по Югре, входили в так называемую «пензенскую» полицейскую верхушку югорской полиции, которую тщательно формировал и опекал тогдашний начальник ГУ МВД по ХМАО Николай Гудожников. Генерал Гудожников постоянно поддерживал своих земляков и составлял им протекцию.

Виктор Жуков
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