ФАС согласовала сделку по приобретению «ОКей»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по приобретению сети гипермаркетов «О»Кей». Почти 100% акций перейдет компании «Земун».
«Служба рассмотрела ходатайство ООО „Земун“ о приобретении 99% в уставном капитале холдинговой компании ООО „РБФ ритейл“, — говорится в telegram-канале ФАС. В ведомстве сообщили, что в соответствии с предварительно одобренным заявлением ООО „Земун“ приобретает 99,56% долей в ООО „О “КЕЙ». По завершении сделки компания получит косвенный контроль над сетью гипермаркетов.
В августе стало известно о планах торговой сети «Лента» приобрести гипермаркеты «О»кей». Об этом сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к переговорам. По их данным, стороны обсуждают необязывающее предложение, предусматривающее согласование основных условий сделки.
Источник в «Ленте» уточнил, что продажа гипермаркетов возможна при одобрении правительственной комиссии. «О»кей Групп» намерена завершить реструктуризацию российского бизнеса до конца года. По оценкам экспертов, стоимость сделки составляет 40–55 млрд рублей. Аналитики ожидают, что это позволит «Ленте» увеличить оборот на 140–150 млрд рублей и расширить долю на рынке продуктовой розницы.
