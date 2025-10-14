Юморист Харламов открыл новый бизнес в России

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов открыл в России агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла «Зона комфорта». Об этом сообщил представитель артиста. Сейчас юридическое оформление компании находится на завершающей стадии.
«„Зона комфорта“ будет работать как с частными заказами, включая свадьбы, юбилеи и семейные торжества, так и с крупными корпоративными мероприятиями», — заявил представитель артиста. Его слова приводит РБК.
Сам Харламов отметил, что вместе с партнерами по бизнесу хочет делать события, после которых остаются приятные эмоции, а не ощущение, что тебя выжали как лимон. Он подчеркнул, что команда способна реализовать проекты «под ключ».
Партнерами Харламова стали медиаменеджер Ксения Погодина и продюсер Данила Иванов. Юморист активно занимается бизнесом и вне телевидения — ему принадлежит 27% сети «Хот Дог Бульдог». К проекту также присоединился креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов.
