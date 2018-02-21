На Урале осуждены члены банды, оформлявшие кредиты на бомжей

14:02 21 февраля 2018 7

Все члены банды получили сроки в наказание Фото: Валерий Горелых

Банда, состоящая из 17 человек, осуждена в Свердловской области. Мошенники оформляли кредиты на малообеспеченных граждан, а деньги присваивали себе. Дело расследовалось в главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской области.

«В Чкаловском суде Екатеринбурга вынесен приговор членам преступной группировки, которые орудовали на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. На их счету 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным собеседника агентства, бандиты подыскивали малообеспеченных граждан, ведущих асоциальный образ жизни. За небольшое вознаграждение им предлагали получить потребительский кредит, который они потом передавали аферистам. Мошенники получили таким образом 15 миллионов рублей. Возглавляла банду 62-летняя жительница Екатеринбурга. Суд приговорил ее к пяти годам колонии и штрафу 250 тысяч рублей. Остальные бандиты приговорены к двум-четырем годам колонии.