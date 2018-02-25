13:47 25 февраля 2018 4

В создании инсталляций принимали участие профессиональные художники Фото: «Молодежка ОНФ»

Активисты из «Молодежки ОНФ» в честь Дня защитника Отечества создали инсталляции в парках и набережных Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Казани. На обледеневших водоемах участники красной краской нарисовали на льду надпись: «С праздником! 23 февраля!» и сняли акции на видео.

В Москве инсталляция появилась в Екатерининском парке, в Екатеринбурге — на льду городского пруда рядом с Ельцин Центром, в Нижнем Тагиле — также на городском пруду со стороны гостиницы Park Inn, в Казани — на пруду в парке имени Урицкого. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловского отделения «Молодежки ОНФ», в создании рисунков приняли участие студенты и профессиональные художники.

«Мы хотели напомнить своим ровесникам, что есть герои, военные, которые следят за безопасностью нашей страны. Хотели напомнить, что важно отслужить в армии и выполнить таким образом долг перед страной», — сказала «URA.RU» активист команды «Молодежка ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина.

Также в честь праздника «Молодежка ОНФ» Свердловской области организовала музыкальный флешмоб — в торговом центре «Алатырь» выступил военный оркестр с песней «Катюша».