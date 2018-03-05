Путин назвал количество предотвращенных в прошлом году терактов

20:08 05 марта 2018 0

Путин выступил на коллегии ФСБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За прошедший год в России было предотвращено 68 преступлений террористической направленности. Об этом на коллегии Федеральной службы безопасности РФ рассказал глава государства Владимир Путин.

«В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов», — цитирует президента РФ телеканал 360. За последние шесть лет, по словам Путина, количество таких преступлений снизилось более чем в 12 раз — с 316 до 25.

Путин отметил, что главной задачей российский спецслужб является борьба с экстремизмом, и призвал сотрудничать по этому вопросу с зарубежными коллегами, пишет RT. Также российской стороне необходимо развивать возможности Международного банка данных по противодействию терроризму, чтобы оперативно получать упреждающую информацию и вовремя ликвидировать каналы связи террористических организаций, передает Nation News.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные власти полностью смогли искоренить терроризм в республике при поддержке Владимира Путина, сообщало «URA.RU». Вместе с тем, по словам Кадырова, решилось много социальных и экономических проблем региона.