Следком завел дело после смертельного отравления россиян суррогатным алкоголем

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти жителей Балахны суррогатным алкоголем. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региона, речь идет о преступлении по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух и более человек.
«По факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства
По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа в одно из медицинских учреждений города Балахны были доставлены трое мужчин и одна женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на усилия врачей, все они скончались. Еще один мужчина умер в своей квартире на улице Чапаева.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов принимают необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают вид употребленного спиртного и его производителя. Следствие назначило проведение судебно-медицинских экспертиз, ведется опрос свидетелей. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления.
Ранее в Балахне Нижегородской области погибли пять человек, вероятной причиной смерти стало алкогольное отравление. Один из пострадавших был допрошен следственными органами незадолго до своей смерти. В ходе беседы он рассказал о событиях, произошедших вечером накануне трагедии. Со слов мужчины, группа лиц употребляла алкогольную продукцию неустановленного происхождения в общежитии на улице Чапаева.
