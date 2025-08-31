Следком завел дело после смертельного отравления россиян суррогатным алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пять человек скончались из-за отравления алкоголем в городе Балахна
Пять человек скончались из-за отравления алкоголем в городе Балахна Фото:
новость из сюжета
Отравление суррогатным алкоголем в Нижегородской области

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти жителей Балахны суррогатным алкоголем. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региона, речь идет о преступлении по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух и более человек.

«По факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства

По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа в одно из медицинских учреждений города Балахны были доставлены трое мужчин и одна женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на усилия врачей, все они скончались. Еще один мужчина умер в своей квартире на улице Чапаева.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов принимают необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают вид употребленного спиртного и его производителя. Следствие назначило проведение судебно-медицинских экспертиз, ведется опрос свидетелей. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления.

Ранее в Балахне Нижегородской области погибли пять человек, вероятной причиной смерти стало алкогольное отравление. Один из пострадавших был допрошен следственными органами незадолго до своей смерти. В ходе беседы он рассказал о событиях, произошедших вечером накануне трагедии. Со слов мужчины, группа лиц употребляла алкогольную продукцию неустановленного происхождения в общежитии на улице Чапаева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти жителей Балахны суррогатным алкоголем. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региона, речь идет о преступлении по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух и более человек. «По факту отравления пятерых жителей города Балахны суррогатным алкоголем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства По данным следствия, в ночь с 30 на 31 августа в одно из медицинских учреждений города Балахны были доставлены трое мужчин и одна женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем. Несмотря на усилия врачей, все они скончались. Еще один мужчина умер в своей квартире на улице Чапаева. В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов принимают необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают вид употребленного спиртного и его производителя. Следствие назначило проведение судебно-медицинских экспертиз, ведется опрос свидетелей. Ход расследования находится под контролем руководства следственного управления. Ранее в Балахне Нижегородской области погибли пять человек, вероятной причиной смерти стало алкогольное отравление. Один из пострадавших был допрошен следственными органами незадолго до своей смерти. В ходе беседы он рассказал о событиях, произошедших вечером накануне трагедии. Со слов мужчины, группа лиц употребляла алкогольную продукцию неустановленного происхождения в общежитии на улице Чапаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...