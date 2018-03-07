17:53 07 марта 2018 4

Несмотря на оппозиционный настрой, Киселев считается членом команды свердловского губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева, который считается приближенным к администрации губернатора Свердловской области, уличили в странном поведении. Народный избранник внес на очередное заседание комиссии по местному самоуправлению вопрос о сохранении прямых выборов мэра уральской столицы и наделении его полномочиями главы администрации. Однако спустя некоторое время он отозвал свой вопрос.

В документе, который изначально поступил в думу от Киселева (имеется в распоряжении «URA.RU»), говорится, что Екатеринбург и Нижний Тагил, где сохранились прямые выборы мэра, «признаны стабильно и динамично развивающимися». Поэтому, как пишет депутат, «объективных экономических и социальных оснований, подтвержденных практикой муниципального управления, для отказа от выборов высшего должностного лица муниципального образования „город Екатеринбург“ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании не существует». Более того, Киселев в документе предлагает изменить вид избирательной системы, наделив мэра города полномочиями главы администрации.

Как сообщили источники «URA.RU» в гордуме, Киселев отозвал свой вопрос после личного звонка первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. «Киселев намеревался привлечь внимание к вопросу, пока законопроект о ликвидации прямых выборов мэра еще не поступил в свердловское Заксобрание. Но его остановили», — говорит собеседник. Он напомнил, что в губернаторских выборах Киселев участвовал в качестве спарринг-партнера Куйвашева по личной просьбе Владимира Тунгусова, чтобы избежать негатива от недопуска Евгения Ройзмана. Но после выборов о депутате, очевидно, традиционно забыли.

В беседе с «URA.RU» Киселев подтвердил, что на самом деле сначала внес свой вопрос на заседание комиссии, а потом его отозвал. «У меня есть право не отвечать, зачем я это сделал», — отказался комментировать свои действия депутат.