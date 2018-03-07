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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Свердловской области
17:53  07 марта 2018 4

Известный своими «принципами» депутат гордумы Екатеринбурга сначала смело потребовал сохранить прямые выборы мэра. Но после звонка забрал свои слова обратно

Заседание городской думы Екатеринбурга, якоб александр, ройзман евгений, киселев константин
Несмотря на оппозиционный настрой, Киселев считается членом команды свердловского губернатораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева, который считается приближенным к администрации губернатора Свердловской области, уличили в странном поведении. Народный избранник внес на очередное заседание комиссии по местному самоуправлению вопрос о сохранении прямых выборов мэра уральской столицы и наделении его полномочиями главы администрации. Однако спустя некоторое время он отозвал свой вопрос.

В документе, который изначально поступил в думу от Киселева (имеется в распоряжении «URA.RU»), говорится, что Екатеринбург и Нижний Тагил, где сохранились прямые выборы мэра, «признаны стабильно и динамично развивающимися». Поэтому, как пишет депутат, «объективных экономических и социальных оснований, подтвержденных практикой муниципального управления, для отказа от выборов высшего должностного лица муниципального образования „город Екатеринбург“ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании не существует». Более того, Киселев в документе предлагает изменить вид избирательной системы, наделив мэра города полномочиями главы администрации.

Как сообщили источники «URA.RU» в гордуме, Киселев отозвал свой вопрос после личного звонка первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. «Киселев намеревался привлечь внимание к вопросу, пока законопроект о ликвидации прямых выборов мэра еще не поступил в свердловское Заксобрание. Но его остановили», — говорит собеседник. Он напомнил, что в губернаторских выборах Киселев участвовал в качестве спарринг-партнера Куйвашева по личной просьбе Владимира Тунгусова, чтобы избежать негатива от недопуска Евгения Ройзмана. Но после выборов о депутате, очевидно, традиционно забыли.

В беседе с «URA.RU» Киселев подтвердил, что на самом деле сначала внес свой вопрос на заседание комиссии, а потом его отозвал. «У меня есть право не отвечать, зачем я это сделал», — отказался комментировать свои действия депутат.

Александр Пономарев
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